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Кузбассовец пообещал бывшей однокласснице дом у моря и сбежал

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © magazindomov.ru

В Яшкинском районе перед судом предстанет мужчина, который пообещал бывшей однокласснице помочь с покупкой дома на берегу Чёрного моря, а сам сбежал с её деньгами.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, летом 2007 года обвиняемый приезжал в гости к родственникам в Яшкино, где встретил свою бывшую одноклассницу.

Мужчина предложил ей помощь в оформлении документов на дом на черноморском побережье, о котором она давно мечтала.

При следующей встрече мошенник сообщил, будто уже нашёл для неё заветное жильё и даже показал техпаспорт. Для оформления сделки он попросил задаток. Жительница Яшкинского района передала ему 60 тысяч рублей, после чего тот уехал якобы на заключение сделки.

Через несколько месяцев женщина позвонила экс-однокласснику и выяснила, что сделка сорвалась, и он теперь ищет для неё новое жильё. Она сразу поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Более восьми лет полицейские искали похитителя, но недавно задержали его в Краснодарском крае. Оказалось, аферист женился и взял фамилию супруги.

Сейчас 57-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Яшкинском районе перед судом предстанет мужчина, который пообещал бывшей однокласснице помочь с покупкой дома на берегу Чёрного моря, а сам сбежал с её деньгами.

 

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