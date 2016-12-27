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Пьяный кемеровчанин бросил бутылку в гаишников, оспорив их работу

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © static.ngs.ru

Житель Кемерова, будучи пьяным, без причины напал на сотрудников ГИБДД, не согласившись с тем, как они работают.

В итоге мужчина обвиняется в применении насилия к полицейским, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, в октябре обвиняемый в компании знакомого увидел, как сотрудник ДПС остановил двух пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте.

Мужчина громким голосом стал высказывать свое несогласие с действиями инспектора ГАИ. Затем он зашел за угол дома и оттуда бросил в автомобиль ДПС пустую бутылку.

«Сотрудник решил спокойно поговорить с мужчиной, но тот попытался ударить сотрудника. На помощь инспектору пришел коллега. Позднее свои действия обвиняемый объяснил чрезмерным употреблением алкоголя», — добавили в ведомстве.

Ранее судимый 22-летний кемеровчанин обвиняется «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Согласно УК РФ, максимально ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Житель Кемерова, будучи пьяным, без причины напал на сотрудников ГИБДД, не согласившись с тем, как они работают.

 

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