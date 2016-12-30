Газеты и интернет
Радио
-9°C, небольшая метель
Войти на сайт

Прокурор требует закрыть сайт, продающий дипломы, справки и свидетельства

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © ceur.ru

Беловский транспортный прокурор обратился с иском о запрете к распространению информации о продаже официальных документов на одном из сайтов.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, эту страницу их беловские коллеги выявили в ходе проверки исполнения законодательства об информации в интернете.

«На страницах сайта размещена информация о платных услугах по изготовлению и продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестатов, справок об обучении, свидетельств о рождении, браке и других документов», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки прокурор обратился в Беловский городской суд с иском о признании информации, предлагающей изготовление документов, запрещенной к распространению на территории России.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/87534.html

https://ceur.ru/files/2016/03/28/%D1%81%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%82.jpg

Беловский транспортный прокурор обратился с иском о запрете к распространению информации о продаже официальных документов на одном из сайтов.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Новокузнецке трамвай №6 сошёл с рельсов и врезался в ограждение

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Таджик избежал наказания за то, что до смерти избил новокузнечанина

VSЁ42
VSЁ42

Житель Топок украл у одногруппника 300 тысяч рублей

fontanka.ru
fontanka.ru

Потерявшуюся в Пулково пенсионерку полиция нашла в багажном отделении

Газета Кемерова
Газета Кемерова

На трассе в Кузбассе произошло смертельное ДТП

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Ночью в Кемерове угнали два автомобиля Toyota

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить