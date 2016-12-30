Прокурор требует закрыть сайт, продающий дипломы, справки и свидетельства

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Беловский транспортный прокурор обратился с иском о запрете к распространению информации о продаже официальных документов на одном из сайтов.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, эту страницу их беловские коллеги выявили в ходе проверки исполнения законодательства об информации в интернете.
«На страницах сайта размещена информация о платных услугах по изготовлению и продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестатов, справок об обучении, свидетельств о рождении, браке и других документов», — уточнили в ведомстве.
По результатам проверки прокурор обратился в Беловский городской суд с иском о признании информации, предлагающей изготовление документов, запрещенной к распространению на территории России.
Беловский транспортный прокурор обратился с иском о запрете к распространению информации о продаже официальных документов на одном из сайтов.