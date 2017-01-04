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Добровольцы пожарной команды справились с поджогом бани

Опубликовано , 37 просмотров
Автор текста Екатерина Романова, КП в Кузбассе

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Фото © ya-rayon.ru

В частном подворье одного из населенных пунктов Яшкинского района загорелся навес между баней и гаражом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Огонь мог бы натворить немало бед, если бы не добровольцы пожарной команды села Колмогорово – именно они первыми прибыли на место пожара. К этому времени навес уже полностью был объят пламенем, и оно стремительно распространялось, грозя перекинуться на находившиеся рядом гараж и баню.

Вместе с прибывшими профессиональными пожарными добровольцы быстро справились с огнем и спасли от возгорания надворные постройки.

«По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению имущества», — прокомментировали изданию ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/87565.html

http://ya-rayon.ru/image/news/2984/photo-520.jpg

В частном подворье одного из населенных пунктов Яшкинского района загорелся навес между баней и гаражом.

 

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