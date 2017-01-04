Добровольцы пожарной команды справились с поджогом бани

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В частном подворье одного из населенных пунктов Яшкинского района загорелся навес между баней и гаражом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Огонь мог бы натворить немало бед, если бы не добровольцы пожарной команды села Колмогорово – именно они первыми прибыли на место пожара. К этому времени навес уже полностью был объят пламенем, и оно стремительно распространялось, грозя перекинуться на находившиеся рядом гараж и баню.
Вместе с прибывшими профессиональными пожарными добровольцы быстро справились с огнем и спасли от возгорания надворные постройки.
«По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению имущества», — прокомментировали изданию ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
В частном подворье одного из населенных пунктов Яшкинского района загорелся навес между баней и гаражом.