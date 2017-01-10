Трое мужчин на «Ладе Гранта» разбились по дороге в Шерегеш

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Таштагольском районе, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Автоавария произошла накануне на 16-м километре автодороги «Чугунаш — Шерегеш»: столкнулись вахтовый грузовой автомобиль «Урал» и «Лада Гранта».

«По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель и два пассажира «Лады» 35 и 37 лет погибли», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кузбасская полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.