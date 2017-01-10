Более 600 нетрезвых водителей поймали в Кузбассе за новогодние праздники

Сотрудники областной ГИБДД подвели итоги профилактической операции «Нетрезвый водитель», за время которой выявили более 600 таких фактов.

Операция проходила по всей области с 26 декабря по 8 января, чтобы активизировать работу по предупреждению дорожных аварий с участием пьяных автомобилистов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В течение всего мероприятия сотрудники ГИБДД проводили специализированные рейды и уделяли особое внимание автомобилистам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе повседневного надзора за дорожным движением.

Кроме того, госавтоинспекторы проводили беседы и лекции с водителями транспорта, водительским составом автопредприятий и работниками автозаправок, станций техобслуживания и продавцами торговых точек, реализующих спиртную продукцию.

«За время проведения операции инспекторы выявили более 600 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. В отношении них были составлены административные материалы за совершенные правонарушения, а транспортные средства таких автомобилистов – отправлены на специализированную охраняемую стоянку», — говорится в сообщении.

Однако главным результатом профилактического мероприятия в ГИБДД считают то, что количество автоаварий с участием нетрезвых водителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 16%.