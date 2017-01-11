Супруги с сыном-подростком погибли от угарного газа печи в Новокузнецке

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели семьи из трех человек в частном доме Заводского района Новокузнецка.

Мужчина, женщина и подросток, по предварительной информации, скончались от отравления угарным газом в собственном доме с печным отоплением.

Как сообщает пресс-служба областного СУСК, их тела нашли вечером 9 января, а накануне они перестали выходить на связь с родственниками.

По данным ведомства, родителей и брата в собственных постелях обнаружила старшая дочь погибших, которая приехала их проведать. Женщина вызвала «скорую», медики констатировали смерть потерпевших.

«Следственно-оперативная группа установила, что в доме имелось печное отопление, признаков пожара не обнаружено. Семья на профилактических учетах не состояла, характеризуется положительно. Предварительная причина смерти потерпевших отравление угарным газом», — сообщает СУСК.

ГУ МЧС по Кемеровской области в свою очередь сообщает, что неправильная эксплуатация печей — частая причина пожаров.

Только за десять дней нового года в Кузбассе произошло 48 пожаров, почти в половине случаев (21 пожар) причиной возгораний становились нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов.

Избежать трагических последствий и порчи имущества помогут элементарные правила пожарной безопасности при пользовании печами.

Спасатели настоятельно рекомендуют следить за состоянием печей и дымоходов, своевременно чистить и ремонтировать, в том числе заделывать трещины, не допускать перекала, не сушить на них вещи и сырые дрова.

Также нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку, и применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи.

«При обнаружении признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефону пожарно-спасательной службы 101 (с мобильного) или 01», — добавили в МЧС.