Очередная пенсионерка отдала лже-экстрасенсам более трети миллиона

Новокузнецкие полицейские разыскивают лже-экстрасенсов, которые похитили у 64-летней горожанки около 360 тыс. рублей за «избавление от проклятья».

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, потерпевшая находилась на стационарном лечении в городской больнице и от соседки по палате услышала, что в прямом эфире одного из кабельных телеканалов экстрасенсы якобы помогают зрителям в решении личных бед.

Пожилая женщина решила отказаться от квалифицированной медицинской помощи и обратилась за исцелением к колдуну, телефон которого увидела в телевизионной рекламе.

«Аферистке, ответившей на ее звонок, новокузнечанка пожаловалась на проблемы со здоровьем, а также попросила вылечить ее сына от алкоголизма. Мошенница убедила свою жертву в том, будто все беды в семье – от проклятья», — говорится в сообщении.

После первого же сеанса потерпевшая ощутила, что магический ритуал ей не помогает, и не стала переводить незнакомке 216 тыс. рублей, которые та с нее потребовала. Однако через некоторое время лже-экстрасенсы сами позвонили горожанке.

«Целители» запугали женщину, будто ее сын скоро умрет, если не возобновить общение с потусторонними силами. Каждый из проведенных по телефону сеансов пенсионерка оплатила, взяв несколько кредитов в банках и продав все свои ювелирные украшения.

«Причиненный ущерб составил около 360 тыс. рублей. После этого неизвестные снова позвонили жительнице Новокузнецка и сообщили, будто ее лечили «черные маги», помощь которых ей не поможет, а также назначили курс «белой магии», за который снова потребовали деньги. Потерпевшая поняла, что общается с аферистами, и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы», — отметили в главке ведомства.

Сейчас полицейские проводят комплекс мер, чтобы найти злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».