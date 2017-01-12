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Мужчина с «розочкой» от бутылки требовал сигарету у некурящего прохожего

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © fotokonkurs.ru

Сотрудники кузбасской транспортной полиции задержали жителя Юргинского района, который в ожидании электрички на остановке угрожал убийством незнакомому пассажиру.

Об инциденте сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД.

Оказалось, что 46-летний подозреваемый в точности воспроизвел сценарий нападения, жертвой которого сам стал год назад.

Сотрудники Юргинского линейного отделения полиции (ЛОП) работали по уголовному делу недалеко от остановочной площадки Таскаево, когда услышали крики, доносившиеся с перрона.

«Выбежав на перрон, они увидели, как один мужчина бегает за другим по площадке с осколком разбитой бутылки и выкрикивает угрозы. Нападавшего обезвредили, обоих участников происшествия доставили в дежурную часть ЛОП», — говорится в сообщении.

Мужчина напал на пассажира, ожидавшего электричку, после отказа дать ему сигарету — не поверил, что ему попался некурящий человек.

Он разозлился, разбил лежавшую на земле бутылку из-под лимонада и приставил получившуюся «розочку» к горлу «обманщика», грозясь убить его. Помощь полицейского наряда подоспела вовремя.

По словам дознавателя ЛОП на станции Тайга Анны Дурымановой, после проверки данных нападавшего по специальным базам происшествие приобрело абсурдный оттенок: подозреваемый уже был участником аналогичной ситуации, только выступал в ней в качестве жертвы.

По данным транспортной полиции, год назад на той же остановочной площадке он подвергся нападению своей гражданской жены. Женщина закатила ему истерику и, не дождавшись ответной реакции, разбила первую попавшуюся стеклянную бутылку и пыталась ударить осколком мужа в грудь.

Транспортные полицейские тогда довели это уголовное дело до суда. «Женщина получила условное наказание. Теперь ее гражданский супруг продолжил семейную традицию», — отмечают в ведомстве.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «угроза убийством», за что ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Сотрудники кузбасской транспортной полиции задержали жителя Юргинского района, который в ожидании электрички на остановке угрожал убийством незнакомому пассажиру.

 

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