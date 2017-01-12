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В Кемерове осудили телефонного мошенника, обманувшего жителей семи регионов

Опубликовано , 45 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © respublic.net

Кемеровский суд вынесен приговор телефонному мошеннику, который обманул жителей семи регионов России на сумму более полумиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, кузбасские полицейские задержали афериста, отрабатывая заявления жителей Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Тюменской, Астраханской, Волгоградской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Всех жертв преступник нашел на популярном сайте объявлений, через который они продавали мебель.

«Мошенник звонил своим жертвам, предлагая купить их товар. Он говорил, что готов перечислить деньги на банковскую карту. Для этого аферист убеждал их подключить его номер телефона к их «мобильному банку». Таким образом злоумышленник получал доступ ко всем банковским счетам потерпевших и сразу же похищал все деньги», — сообщают в ГУ МВД.

Полицейские вычислили и задержали преступника в Кемерове, где он проживал в квартире знакомого. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Он стал фигурантом многоэпизодного уголовного дела по статье «Мошенничество». В ходе следствия была установлена его причастность к совершению девяти преступлений.

На допросах фигурант признался и рассказал, что схеме обмана научился, когда отбывал наказание в одном из исправительных учреждений.

Кроме того, в рамках расследования было установлено, что одно преступление совершил его ранее судимый 36-летний сосед. По такой же схеме обмана, которую он перенял у приятеля, мошенник обманул жительницу Барнаула на две тысячи рублей.

Суд признал серийного телефонного мошенника виновным в совершении девяти преступлений и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй мошенник, обвинявшийся в совершении одного преступления, приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Также осужденные обязаны возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

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Кемеровский суд вынесен приговор телефонному мошеннику, который обманул жителей семи регионов России на сумму более полумиллиона рублей.

 

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