Полиция оставила юргинца без запасов марихуаны, которые он готовил все лето

В Юрге полицейские изъяли у местного жителя более 4,5 кг марихуаны, которую он на протяжении лета собирал и сушил на собственной даче, делая «запасы на зиму».

Силовики узнали о нелегальном увлечении 34-летнего мужчины от его матери, которая пожаловалась на его неадекватное поведение.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, экипаж патрульно-постовой службы задержал буйного мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения. У него изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 1,5 кг.

«Информация об этом была передана оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские установили, что задержанный хранит партию марихуаны на своей даче. В ходе обыска садового дома оперативники обнаружили и изъяли еще более 3 килограммов марихуаны», — сообщили в ведомстве.

Задержанный рассказал полицейским, что коноплю собирал все лето и сушил ее на своем участке. Так он делал запасы на зиму для личного потребления.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства», ему грозит до десяти лет лишения свободы.