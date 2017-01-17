Полицейские помогли застрявшей в сугробе автолюбительнице

В Новокузнецком районе полицейские помогли женщине, которая на трассе не справилась с управлением и въехала в сугроб.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, инцидент произошел на автодороге «Кузедеево – Новокузнецк».

Застрявшую иномарку во время патрулирования заметил экипаж ГИБДД отдела МВД по Новокузнецкому району.

«Подъехав к автомобилю, за рулем которого находилась женщина, сотрудники госавтоинспекции выяснили, что она не справилась с управлением и совершила съезд на обочину. В результате машина увязла в снежном сугробе», — говорится в сообщении.

Все попытки водительницы выехать на дорогу самостоятельно были безуспешными, а автомобилисты, которых она пыталась остановить для оказания помощи, проехали мимо.

«В условиях метели и низкой температуры воздуха жизни и здоровью женщины угрожала опасность. Сотрудники ГИБДД незамедлительно приняли меры для вызволения транспортного средства из снежного плена», — отмечают в ведомстве.

Госавтоинспекторы остановили «КамАЗ», с помощью которого машину удалось вернуть на проезжую часть. Женщина поблагодарила автоинспекторов, после чего продолжила движение.