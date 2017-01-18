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Домушник снова пробрался в обворованную квартиру и вернул пальто

Опубликовано , 32 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © 1.bp.blogspot.com

В Березовском задержали домушника, возвращавшегося на место преступления, чтобы вернуть часть похищенного — зимнее пальто, которое он не сумел продать.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, инцидент произошел в июле прошлого года.

Местная жительница заявила в полицию, что за время отсутствия неизвестный проник в ее жилище и похитил зимнее пальто и электропилу. Сумма причиненного ущерба составила около 25 тыс. рублей. Следователь городского отдела МВД возбудил уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре после совершения преступления потерпевшая сообщила полицейским, что похищенное пальто обнаружила у себя дома.

«Мероприятия по раскрытию кражи не прекращались на протяжении семи месяцев. Накануне сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что к совершению преступления причастен 32-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника, который дал признательные показания и пояснил, что похищенную пилу продал знакомому за тысячу рублей.

«Одежду он сначала также хотел продать, но решил, что в июле не сможет быстро найти покупателя на зимнюю вещь, поэтому дождался, когда потерпевшая уйдет из дома, пробрался через разбитое окно на веранде в помещение и вернул пальто на место», — пояснили в ГУ МВД.

Следователь изъяла у нового владельца электроинструмент и передала его законному собственнику. Расследование уголовного дела возобновлено, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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В Березовском задержали домушника, возвращавшегося на место преступления, чтобы вернуть часть похищенного — зимнее пальто, которое он не сумел продать.

 

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