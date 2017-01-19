Экс-начальник почты получила «условку» за хищение полумиллиона

Суд в Новокузнецке приговорил к условному сроку бывшего начальника одного из отделений связи за хищение около 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, уголовное дело по статье «присвоение или растрата» в полиции возбудили по материалам проверки, которую провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Всего от действий обвиняемой пострадали около 30 жителей города.

«Установлено, что 33-летняя обвиняемая, используя свое служебное положение, с февраля по сентябрь 2015 года присваивала денежные средства. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Как оказалось, для того, чтобы скрыть преступления, она подделывала отчетную документацию.

В одном из случаев злоумышленница узнала, что новокузнечанин, для которого поступали деньги, числится без вести пропавшим, и несколько месяцев присваивала эти средства.

Суд признал фигурантку виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно и обязал возместить потерпевшей стороне сумму причиненного материального ущерба.