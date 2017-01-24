КамАЗ сбил шлагбаумы на железнодорожном переезде в Кузбассе

Диспетчер железной дороги заявил в Кузбасскую транспортную полицию о том, что на переезде станции Литвиново сбиты шлагбаумы.

Об инциденте сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД.

Как выяснили сотрудники линейного отдела полиции на станции Тайга, этот железнодорожный переезд один за другим пересекали два КамАЗа, следовавшие на Яшкинский пищекомбинат.

Один из грузовиков успел проехать через пути, а к моменту приближения второго зажёгся красный сигнал светофора и перед КамАЗом с обеих сторон рельсов опустились автоматические шлагбаумы.

По невыясненной причине водитель грузовика решил проигнорировать препятствие, нажал на газ и проехал через пути на красный свет, сбив оба заграждения.

«Материал по данному факту передан сотрудникам подразделения ГИБДД по Яшкинскому району для принятия решения и определения меры наказания нарушителю», — добавили в Кузбасском ЛУ.