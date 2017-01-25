Из-за пожара в новокузнецком садике эвакуировали 75 человек

Последние новости:
Главу кемеровской «скорой» уволили за опоздание к роженице в Новый год
Парень ради знакомства с девушкой незаконно проник в ее дом
КамАЗ сбил шлагбаумы на железнодорожном переезде в Кузбассе
Индекс промпроизводства в Кузбассе вырос за год на 5,2%
Каждый шестой посетитель ярмарки вакансий в Кемерове получил работу
В дошкольном учреждении по улице Челюскина в городе Новокузнецк произошел пожар.
Тревожный сигнал поступил в оперативную службу МЧС от сигнализации, установленной в детском саду, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
На момент прибытия первого отделения пожарно-спасательной службы из окна кабинета на втором этаже шел дым, персонал учреждения проводил эвакуацию.
«Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению и помогли 15 детям в возрасте от 1,5 до 6 лет выйти из задымленного здания. Всего на момент случившегося в детском саду находилось 75 человек, все они были размещены в соседнем отапливаемом здании хозяйственного назначения, медицинская помощь никому не потребовалась», — рассказали в ведомстве.
В кратчайшие сроки пожар ликвидировали. В результате обгорели вещи на общей площади три квадратных метра.
Всего к тушению привлекались 15 человек и четыре единицы техники Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Для уточнения обстоятельств произошедшего специалисты государственного пожарного надзора проведут следственные мероприятия.
В дошкольном учреждении по улице Челюскина в городе Новокузнецк произошел пожар.