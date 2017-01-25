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Из-за пожара в новокузнецком садике эвакуировали 75 человек

Опубликовано , 27 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © 42.mchs.gov.ru

В дошкольном учреждении по улице Челюскина в городе Новокузнецк произошел пожар.

Тревожный сигнал поступил в оперативную службу МЧС от сигнализации, установленной в детском саду, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

На момент прибытия первого отделения пожарно-спасательной службы из окна кабинета на втором этаже шел дым, персонал учреждения проводил эвакуацию.

«Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению и помогли 15 детям в возрасте от 1,5 до 6 лет выйти из задымленного здания. Всего на момент случившегося в детском саду находилось 75 человек, все они были размещены в соседнем отапливаемом здании хозяйственного назначения, медицинская помощь никому не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

В кратчайшие сроки пожар ликвидировали. В результате обгорели вещи на общей площади три квадратных метра.

Всего к тушению привлекались 15 человек и четыре единицы техники Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Для уточнения обстоятельств произошедшего специалисты государственного пожарного надзора проведут следственные мероприятия.

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В дошкольном учреждении по улице Челюскина в городе Новокузнецк произошел пожар.

 

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В Новокузнецке из детского сада были эвакуированы 75 человек

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