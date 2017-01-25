Бухгалтер из Кемерова получила условный срок за приписку зарплаты мужу

Кемеровский суд вынес приговор женщине-бухгалтеру за мошенничество: она полтора года начисляла зарплату мужу, никогда не работавшему на предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 29-летняя бухгалтер транспортной компании с января 2014 по сентябрь 2015 года вносила в реестры на перечисление заработной платы заведомо ложные сведения о ее начислении своему супругу, не работавшему в данной организации.

«Затем, имея доступ к системе «Клиент Банк», она направляла реестры в банк, и деньги начислялись на карту, открытую на фамилию супруга. Кредитная карта была у подсудимой, распоряжалась средствами она сама», — уточнили в прокуратуре.

Всего было похищено 733 тысячи рублей. Крупный обман вскрылся в сентябре 2015 года в ходе ревизии.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении преступления по статье «Мошенничество в крупном размере».

Учитывая признание вины и раскаяние в совершенном деянии, наличие двух малолетних детей, ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Суд также взыскал с осужденной в пользу организации всю похищенную сумму, добавили в пресс-службе облпрокуратуры.