Врачи планируют выписать из реанимации потерпевшего в ДТП с юристом Негодяевым

Врачи планируют во вторник перевести жителя Кемерова, получившего травмы в ДТП с участием известного кемеровского юриста Вадима Негодяева, из реанимации в обычную палату.

Об этом VSE42.Ru сообщила родственница потерпевшего. Кемеровчанка рассказала, что ее свекор 62-летний Сергей попал в реанимацию после экстренной операции. У мужчины были диагностированы тяжелые травмы, в том числе перелом четырех ребер, грудного позвонка, пневмоторакс, ушиб печени.

«Сразу после аварии 23 декабря врачи поставили моему родственнику, мягко говоря, неточный диагноз. Почему-то перелом не четырех, а трех ребер; ни о каком переломе грудного позвонка речи не было, как впрочем и о легких и печени. Однако врачи лечили свекра больше трех недель почему-то от хандроза. Пока, наконец, его состояние здоровья резко не ухудшилось и его доставили в больницу врачи скорой помощи», – рассказала собеседница сайта.

Напомним, ДТП с участием юриста Вадима Негодяева, управлявшего автомобилем BMW X6 произошло в Кемерове 23 декабря.

В результате аварии пострадало как минимум два человека, в том числе женщина, получившая травмы, умерла в больнице ночью после ДТП.

Когда у общественности появились подозрения, что следствие затягивается, в интернете появилась петиция, автор которой потребовал наказать Вадима Негодяева по всей строгости закона.