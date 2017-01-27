Газеты и интернет
Радио
-26°C, ясно
Войти на сайт

В Новокузнецке ищут пропавшую по дороге к сестре 12-летнюю школьницу

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © ГУ МВД по Кемеровской области

Полицейские разыскивают в Новокузнецке без вести пропавшую школьницу Викторию Реймер 2004 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне ночью ее мать сообщила об исчезновении девочки, которая вечером вышла из дома по переулку Актюбинский, чтобы поехать в гости к старшей сестре до конечной остановки «Абашево», где родственница должна была ее встретить, однако по пути школьница пропала.

В автобусе девочки не оказалось, на связь с родственниками она не выходила, телефон отключен.

Самостоятельные поиски девочки не дали результатов, поэтому ее мама обратилась за помощью в полицию. В городе организовали поисковые мероприятия.

«Опрошены друзья и одноклассники пропавшей девочки, а также их родители, никто из них не владел информацией о местонахождении школьницы. Проверен общественный транспорт, магазины, пункты общественного питания, заброшенные строения», — уточнили в главке полиции.

Пока поиски не дали положительных результатов.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят связаться с полицией по номеру 8- (3843) -31-15-15 или 02.

Школьница была в темно-синем пуховике, голубой шапке с помпоном, розовой олимпийке, серых лосинах, белой майке, черных замшевых сапогах, темно-синих носках. При себе имела темно-синий рюкзак.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/87902.html

ГУ МВД по Кемеровской области

Полицейские разыскивают в Новокузнецке без вести пропавшую школьницу Викторию Реймер 2004 года рождения.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове закрыли проезд по Пионерскому бульвару

РИА Новости
РИА Новости

В Новокузнецке школьница пропала по дороге к сестре

stoboy.ru
stoboy.ru

Студент, покончивший с собой в КемГИК, оставил предсмертную записку

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Глава Кемерова выехал на место аварии в Кировском районе

Интерфакс
Интерфакс

Пассажирский поезд в Кемеровской области травмировал 13-летнюю девочку

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбасс занял 8 место по уровню зарплаты в рейтинге регионов СФО

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить