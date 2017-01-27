В Новокузнецке ищут пропавшую по дороге к сестре 12-летнюю школьницу

Полицейские разыскивают в Новокузнецке без вести пропавшую школьницу Викторию Реймер 2004 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне ночью ее мать сообщила об исчезновении девочки, которая вечером вышла из дома по переулку Актюбинский, чтобы поехать в гости к старшей сестре до конечной остановки «Абашево», где родственница должна была ее встретить, однако по пути школьница пропала.

В автобусе девочки не оказалось, на связь с родственниками она не выходила, телефон отключен.

Самостоятельные поиски девочки не дали результатов, поэтому ее мама обратилась за помощью в полицию. В городе организовали поисковые мероприятия.

«Опрошены друзья и одноклассники пропавшей девочки, а также их родители, никто из них не владел информацией о местонахождении школьницы. Проверен общественный транспорт, магазины, пункты общественного питания, заброшенные строения», — уточнили в главке полиции.

Пока поиски не дали положительных результатов.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят связаться с полицией по номеру 8- (3843) -31-15-15 или 02.

Школьница была в темно-синем пуховике, голубой шапке с помпоном, розовой олимпийке, серых лосинах, белой майке, черных замшевых сапогах, темно-синих носках. При себе имела темно-синий рюкзак.