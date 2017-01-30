Кузбасские полицейские помогли обманутому коллегами-грузчиками уральцу

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В Кузбассе транспортные полицейские помогли жителю Свердловской области вернуть деньги, которые у него забрали коллеги-грузчики.
Об инциденте сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД.
Одного визита следственно-оперативной группы Кузбасской транспортной полиции к «заёмщикам» было достаточно, чтобы неблаговидная история с одалживанием денег окончилась в пользу потерпевшего.
В дежурную комнату транспортной полиции на Кемеровском железнодорожном вокзале обратился 26-летний житель Свердловской области, который рассказал, что коллеги неправомерно завладели его деньгами — 1,9 тыс. рублей.
По словам потерпевшего, он приехал в Кемерово, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился через интернет. Отношения молодых людей не сложились, поэтому уралец решил немного поработать в Кемерове. Он нашёл объявление и вскоре стал членом бригады грузчиков, обслуживающих продовольственные магазины.
Однако взаимоотношения в бригаде, проживающей на арендованной квартире, складывались довольно странно. Так, более старшие товарищи сразу же одолжили у уральца около двух тысяч рублей и без спроса позаимствовали его куртку. Затем они отправили его на объект по неточному маршруту. Молодой человек доехал до вокзала и обратился к транспортным полицейским за помощью.
По словам старшего дознавателя Кузбасского ЛУ МВД Татьяны Халиман, следственно-оперативная группа вместе с потерпевшим выехала по адресу, где проживала бригада.
Поняв, что сомнительная история с одалживанием денег превращается в вымогательство, заёмщики решили вернуть деньги.
Двое из них приехали на следующий день в управление Кузбасского ЛУ и вернули всю взятую якобы на хозяйственные нужды сумму уральцу.
«Таким образом инцидент был исчерпан, житель Свердловской области в этот же день уехал в Новосибирск», — добавили в ведомстве.
В Кузбассе транспортные полицейские помогли жителю Свердловской области вернуть деньги, которые у него забрали коллеги-грузчики.