Кузбасские полицейские помогли обманутому коллегами-грузчиками уральцу

В Кузбассе транспортные полицейские помогли жителю Свердловской области вернуть деньги, которые у него забрали коллеги-грузчики.

Об инциденте сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД.

Одного визита следственно-оперативной группы Кузбасской транспортной полиции к «заёмщикам» было достаточно, чтобы неблаговидная история с одалживанием денег окончилась в пользу потерпевшего.

В дежурную комнату транспортной полиции на Кемеровском железнодорожном вокзале обратился 26-летний житель Свердловской области, который рассказал, что коллеги неправомерно завладели его деньгами — 1,9 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, он приехал в Кемерово, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился через интернет. Отношения молодых людей не сложились, поэтому уралец решил немного поработать в Кемерове. Он нашёл объявление и вскоре стал членом бригады грузчиков, обслуживающих продовольственные магазины.

Однако взаимоотношения в бригаде, проживающей на арендованной квартире, складывались довольно странно. Так, более старшие товарищи сразу же одолжили у уральца около двух тысяч рублей и без спроса позаимствовали его куртку. Затем они отправили его на объект по неточному маршруту. Молодой человек доехал до вокзала и обратился к транспортным полицейским за помощью.

По словам старшего дознавателя Кузбасского ЛУ МВД Татьяны Халиман, следственно-оперативная группа вместе с потерпевшим выехала по адресу, где проживала бригада.

Поняв, что сомнительная история с одалживанием денег превращается в вымогательство, заёмщики решили вернуть деньги.

Двое из них приехали на следующий день в управление Кузбасского ЛУ и вернули всю взятую якобы на хозяйственные нужды сумму уральцу.

«Таким образом инцидент был исчерпан, житель Свердловской области в этот же день уехал в Новосибирск», — добавили в ведомстве.