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Экс-наркополицейскому вынесли приговор за «крышевание» драгдилеров

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Автор текста Сергей Ершов

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Фото © cs543107.vk.me

В Кемеровской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции в получении взятки за покровительство, которое он оказывал наркоторговцам.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, бывший старший оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОУР отдела МВД по Топкинскому району признан виновным в получении должностным лицом взятки за незаконные бездействия.

Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь действующим сотрудником полиции, решил подзаработать, используя служебное положение.

«Оперуполномоченный, в обязанности которого входило пресекать незаконную деятельность по продаже наркотиков на территории города Топки, предложил свое покровительство нескольким наркоторговцам. Обвиняемый пообещал предупреждать о планируемых правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на выявление и задержание лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств», — уточняет ведомство.

Несмотря на все предосторожности, сотрудникам областного УФСКН удалось задержать женщину-наркодилера. В ходе допроса она призналась, что была под покровительством оперуполномоченного. С июня по октябрь 2014 года за «крышу» заплатила сотруднику около 47 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с сотрудниками кузбасского УФСБ и ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области выявили, что обвиняемый, располагая сведениями о совершении гражданами преступлений, из корыстных побуждений никаких мер к пресечению их действий не принимал.

Позже установили четырех наркоторговцев, которые платили обвиняемому за так называемую свободу действий. Суммы варьировались от 2 до 15 тысяч рублей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1,91 млн рублей с лишением специального звания и права занимать должности в системе МВД России сроком на 2,5 года», — добавили в СУСК.

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В Кемеровской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции в получении взятки за покровительство, которое он оказывал наркоторговцам.

 

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