Интернет-покупателю прислали детское домино вместо планшета

Полицейские Березовского разыскивают интернет-мошенника, приславшего 28-летнему горожанину вместо планшетного компьютера детское домино.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне потерпевший нашел на популярном сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже планшета.

«Березовчанин позвонил по указанному телефону продавцу и договорился о сделке, условием которой стала безналичная предоплата полной стоимости товара. Электронную технику неизвестный обещал выслать сразу после получения денежного перевода. В результате потерпевший отправил на указанный ему банковский счет 4,5 тыс. рублей», — выяснили в ведомстве.

В посылке, которую он получил через несколько дней, вместо планшетного компьютера оказалось детское домино. Осознав, что стал жертвой мошенника, березовчанин обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские призывают к бдительности при осуществлении покупок по объявлениям в интернете и производить оплату только убедившись в надежности продавца.

«При этом лучше отдать предпочтение магазинам с хорошей репутацией и возможностью возврата денежных средств за товар, имеющий брак или доставленный с нарушением сроков», — отмечают в ГУ МВД.