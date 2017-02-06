Руководство фирмы уличили в сокрытии 11,6 млн рублей налогов

Следственные органы СУСК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов и сборов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с января по декабрь 2015 года коммерческая организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 11,6 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации.

«Руководство компании создавало фиктивный документооборот с организациями, которым они якобы оказывали услуги по перевозке грузов. Сделки носили искусственно созданный характер с целью получения налоговой выгоды по НДС», — отмечает следствие.

Данные нарушения выявили налоговые инспектора и оперативные работники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

«В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно санкциям соответствующей статьи УК РФ, за уклонение от уплаты налогов и сборов в крупном размере максимально грозит до двух лет лишения свободы.