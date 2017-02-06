ГИБДД Новокузнецка помогла водителям двух застрявших в снегу машин

Сотрудники ГИБДД в один день оказали помощь двум водителям, автомобили которых застряли в снегу на трассе «Новокузнецк — Таштагол».

Экипаж ДПС в рамках проводимой на территории Кузбасса операции «Трасса» нес службу на выезде из Новокузнецка на участке областной автодороги, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Около 8:00 экипаж ДПС №863 в составе инспекторов Ивана Мойкина и Дениса Матвеева двигался по шоссе Листвянское. В районе выезда на 14-й километр трассы «Новокузнецк – Таштагол» полицейские увидели, что в кювете лежит грузовик Volvo.

Водитель большегруза пояснил, что во время движения он зацепил обочину и автомобиль «увело» с дороги. Мужчина связался со своим руководством, но оно на помощь не спешило.

«Зато помогли инспекторы ГИБДД. Они остановили два КамАЗа, которые попытались вытащить грузовик из сугроба, но первая попытка оказалась неудачной – их тяги не хватило, чтобы поднять на дорогу большегрузный автомобиль», — говорится в сообщении.

Позже в поселке Листвяги полицейские нашли тяжелую снегоуборочную технику, которая и вытащила застрявший в снегу грузовик. Спасательная операция продолжалась более пяти часов.

Через некоторое время на этой же трассе, но на один километр дальше, инспекторы ДПС помогли еще автоледи, машину которой вынесло с дороги на снежный вал.

Как оказалось, на одном из колес транспортного средства лопнула покрышка.

«Самостоятельно заменить колесо они не смогли. Инспекторы ГИБДД помогли это сделать и пожелали безопасной дальней дороги, ведь женщина-водитель и ее пассажирка направлялись на Алтай», — добавили в ГУ МВД.