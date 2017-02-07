Десятилетний мальчик ушел в школу и пропал в Тайге, возбуждено дело

В Тайге полицейские разыскивают без вести пропавшего школьника Руслана Чурина, который накануне утром ушел в школу, но на занятиях не появился и домой не вернулся.

Вечером понедельника его мать обратилась в дежурную часть местного отдела полиции, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

«В городе организованы оперативно-поисковые мероприятия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают круг общения школьника, осматривают подъезды, чердаки и подвальные помещения жилых домов», — сообщили в ведомстве.

Рост мальчика 115-120 см, телосложение худощавое, плечи опущенные, лицо смуглое, европейского типа, глаза карие (прищуривает), нос прямой, губы тонкие, подбородок вертикальный, на подбородке ямка.

Был одет в матерчатую куртку синего цвета, голубую спортивную шапку, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел рюкзак черного цвета. «Особые приметы: носит очки в оправе черного цвета, при разговоре немного картавит», — отметили в полиции.

Владеющих какой-либо информацией о без вести пропавшем Руслане Чурине просят сообщить об этом по телефонам в Тайге: 8 (38448) 2-19-42, 2-19-05, 2-19-06 или 02.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области в свою очередь сообщает, что по факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

«В обеденное время родители обязательно созванивались с ребенком, мальчик на звонки не отвечал. Придя домой, они обнаружили, что входные двери закрыты на навесной замок, телефон лежит на столе», — отметили следователи.

На месте работают следователи-криминалисты СУСК, организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников органов полиции, МЧС, волонтеров.

«Допрашиваются местные жители, одноклассники, учителя. Отрабатываются на причастность к преступлению ранее судимые лица. С криминалистической техникой следователи проводят осмотры подвалов, чердаков, подъездов жилых домов. Опрошены водители и кондукторы общественного транспорта, проходящего от места проживания ребенка до школы», — уточнили в ведомстве.