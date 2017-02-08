Кузбасские добровольцы спасли частный жилой дом от пожара

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Сегодня ночью в селе Хорошеборка Топкинского района произошел пожар, справиться с ним профессиональным огнеборцам помогли добровольные пожарные.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, пожар начался в бане. Хозяин дома заявил об этом в оперативную службу ведомства. Мужчина опасался, что пламя может перекинуться и на жилые строения, расположенные рядом.
От места происшествия до ближайшей пожарной части – 20 километров. Поэтому первыми на помощь профессионалам поспешили огнеборцы добровольной пожарной команды села Раздолье.
«В течение десяти минут они прибыли к месту возгорания и начали тушить пожар, в короткое время он был ликвидирован полностью. Благодаря оперативной и слаженной работе добровольцев удалось избежать распространения огня на жилой дом», — говорится в сообщении.
По предварительной оценке специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Как напоминают в МЧС, при обнаружении признаков горения нужно сразу звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».
Сегодня ночью в селе Хорошеборка Топкинского района произошел пожар, справиться с ним профессиональным огнеборцам помогли добровольные пожарные.