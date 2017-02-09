Газеты и интернет
Радио
-12°C, ясно
Войти на сайт

Крупная партия «соли» не дошла до интернет-магазина в Кемерове

Опубликовано , 43 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © in-news.ru

Кемеровские полицейские изъяли у наркоторговца крупную партию синтетического наркотика: 33-летнего жителя Кировского района к сбыту запрещенных веществ привлекли организаторы одного из интернет-магазинов.

Информацию об этом получили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

По данным оперативников, злоумышленник занимался сбытом синтетической «соли» на территории города. Полицейские провели комплекс мероприятий и задержали драгдилера.

«Стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли у него свертки с синтетическим наркотиком. Кроме этого, полицейские установили места организованных наркоторговцем тайников с приготовленными для сбыта закладками наркотического средства», — сообщает ГУ МВД.

Экспертиза установила, что общая масса изъятого у задержанного запрещенного вещества составила около 180 граммов, что является крупным размером.

Кроме этого, в скором времени злоумышленник планировал существенно расширить преступный бизнес и наладить линию по производству «спайса».

«Все необходимое для этого он уже получил от организаторов наркотрафика: упаковочные материалы и оборудование для фасовки, инструкции и рецепты для изготовления зелья», — отметили в ведомстве.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о приготовлении и покушении на «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Драгдилеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/88081.html

http://in-news.ru/upload/iblock/699/699ac9bfee74170ebd6eee979386ea6d.jpg

Кемеровские полицейские изъяли у наркоторговца крупную партию синтетического наркотика: 33-летнего жителя Кировского района к сбыту запрещенных веществ привлекли организаторы одного из интернет-магазинов.

 

Яндекс.Новости

newstula.ru
newstula.ru

Зубицкий Борис - некролог

VSЁ42
VSЁ42

Чиновники назвали лучшие и худшие медицинские учреждения Кузбасса

VSЁ42
VSЁ42

Защита Гаранина выступила в суде с неожиданным ходатайством

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Кузбасский подросток украл у соседей шубу из нутрии в подарок бабушке

mir24.tv
mir24.tv

В одном из водоемов Кузбасса обнаружили тело пропавшего мальчика

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец испугался родительского гнева и совершил преступление

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить