Крупная партия «соли» не дошла до интернет-магазина в Кемерове

Кемеровские полицейские изъяли у наркоторговца крупную партию синтетического наркотика: 33-летнего жителя Кировского района к сбыту запрещенных веществ привлекли организаторы одного из интернет-магазинов.

Информацию об этом получили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

По данным оперативников, злоумышленник занимался сбытом синтетической «соли» на территории города. Полицейские провели комплекс мероприятий и задержали драгдилера.

«Стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли у него свертки с синтетическим наркотиком. Кроме этого, полицейские установили места организованных наркоторговцем тайников с приготовленными для сбыта закладками наркотического средства», — сообщает ГУ МВД.

Экспертиза установила, что общая масса изъятого у задержанного запрещенного вещества составила около 180 граммов, что является крупным размером.

Кроме этого, в скором времени злоумышленник планировал существенно расширить преступный бизнес и наладить линию по производству «спайса».

«Все необходимое для этого он уже получил от организаторов наркотрафика: упаковочные материалы и оборудование для фасовки, инструкции и рецепты для изготовления зелья», — отметили в ведомстве.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о приготовлении и покушении на «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».