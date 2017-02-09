Дерзкого похитителя гаджетов из мобильного салона поймали в загородном доме

Кемеровские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который в декабре похитил пять дорогостоящих мобильных телефонов почти на четверть миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, все это произошло в конце прошлого года в Заводском районе города. О нападении на торговую точку заявила ее сотрудница.

«Вечером в помещение магазина вошел мужчина, лицо которого было скрыто под медицинской маской. В руке посетитель держал предмет, похожий обрез ружья», — напоминает ведомство.

Налетчик под угрозой расправы закрыл сотрудницу салона в подсобном помещении, разбил витрину, похитил пять дорогих гаджетов и скрылся. Общая сумма ущерба составила почти 240 тыс. рублей.

Полицейские установили подозреваемого — им оказался 46-летний житель областного центра, который скрывался от них в загородном доме, недалеко от Кемерова. Там же его и задержали оперативники уголовного розыска.

«Он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что после разбойного нападения нападавший отправился в Новосибирск, где сдал похищенные мобильные телефоны в один из ломбардов. Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по изъятию гаджетов», — уточнили в пресс-службе.

Оказалось, что в качестве орудия преступления подозреваемый использовал муляж оружия.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Разбой», санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы.