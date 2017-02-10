Двое беловчан совершили 30 краж из автомобилей «про запас»

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В Белове полицейские задержали злоумышленников, которые «про запас» совершили 30 краж из отечественных автомобилей, причем за одну ночь они «обчищали» до трех машин.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне ночью в дежурную часть местной полиции обратился горожанин, который стал очевидцем, как в его автомобиль, припаркованный у дома, проникли посторонние люди.
Подъезжая к указанному адресу, полицейские обратили внимание на двоих молодых людей, которые бросились бежать в разные стороны, заметив полицейский автомобиль. Сотрудники полиции задержали их.
Подозреваемыми оказались двое 30-летних беловчан, ранее не судимые, имеющие официальное трудоустройство.
«Подельники промышляли на территории поселка Бачатского и одного из микрорайонов города кражами из автомобилей с января 2016 года. За одну ночь они могли совершить до трех краж, причем заранее присматривали машины отечественного производства, не оборудованные сигнализацией или не закрытые автовладельцами», — сообщает ведомство.
Злоумышленники похищали из багажников и салонов ценные вещи: колонки, магнитолы, запасные колеса, аккумуляторы, коробки с инструментами, чехлы с сидений, электроприборы и мелкую технику.
Небольшую часть похищенного они оставляли в личное пользование, а все остальное складировали в арендованном гараже. По признанию задержанных, кражи они совершали «про запас».
Уже установлена причастность подозреваемых к совершению около 30 краж, причем полицейские уверены, что эта цифра далеко не окончательная, поскольку автовладельцы могли не сообщать о краже в дежурную часть из-за малозначительности ущерба.
Большую часть похищенного имущества изъяли. Сейчас полицейские устанавливают хозяев вещей, чтобы вернуть их.
Мужчины стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
В Белове полицейские задержали злоумышленников, которые «про запас» совершили 30 краж из отечественных автомобилей, причем за одну ночь они «обчищали» до трех машин.