Разбитая бутылка водки подвела под статью деревенского жителя

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Юргинского района за угрозу убийством, а конфликт разгорелся из-за разбитой бутылки водки.

Об инциденте, повлекшем уголовное преследование, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, двое жителей деревни Лебяжье-Асаново встретились на вокзале станции Юрга-1. В ожидании электропоезда решили выпить.

Один из них купил бутылку водки, но не донес до импровизированного стола на лавочке. Одно неловкое движение перечеркнуло застолье — бутылка разбилась.

По словам дознавателя линейного отдела полиции (ЛОП) на станции Тайга Анны Хатыповой, это недоразумение вызвало вспышку гнева у односельчанина.

Мужчина принялся ругаться, выудил из пакета осколки бутылки и начал бросаться с ними на товарища, грозясь убить, однако безобразие остановил наряд Юргинского ЛОП.

«Обоих мужчин доставили в дежурную часть и взяли объяснения. Потерпевший настаивал на том, что всерьез испугался за свою жизнь и воспринял угрозы товарища как реальные», — отметили в ведомстве.

В итоге нападавший стал фигурантом уголовного дела по статье «угроза убийством», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.