Молодой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Кемерове

В обстоятельствах гибели мужчины при пожаре в частном доме разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Накануне около 05:30 на улице Невельской в Рудничном районе областного центра загорелся частный дом.

Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, к тушению пожара привлекались 20 человек и пять единиц техники. О пострадавших или погибших ведомство не сообщает.

Вместе с тем, как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от осведомленного источника, в результате пожара погиб 21-летний мужчина. Его доставили в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от отравления угарным газом.

Сейчас эксперты устанавливают причину пожара. Ею могла стать неисправная электропроводка.