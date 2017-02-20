Молодой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Кемерове

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В обстоятельствах гибели мужчины при пожаре в частном доме разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Накануне около 05:30 на улице Невельской в Рудничном районе областного центра загорелся частный дом.
Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, к тушению пожара привлекались 20 человек и пять единиц техники. О пострадавших или погибших ведомство не сообщает.
Вместе с тем, как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от осведомленного источника, в результате пожара погиб 21-летний мужчина. Его доставили в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от отравления угарным газом.
Сейчас эксперты устанавливают причину пожара. Ею могла стать неисправная электропроводка.
В обстоятельствах гибели мужчины при пожаре в частном доме разбираются сотрудники правоохранительных органов.