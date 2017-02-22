В Кемерове прямо на ходу задымился автобус с пассажирами

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Инцидент произошел сегодня ранним утром в Кемерове на улице Терешковой, соединяющей оба берега города.
Автобус загорелся возле путепровода на Лесную Поляну, сообщает Mnogo.media.
Пассажирский автобус загорелся по пути от Кузбасского моста в сторону проспекта Шахтёров. Фотографии с места происшествия прислала в редакцию издания постоянная читательница. По ее словам, у автобуса была задымлена задняя часть.
Как уточняет Сибдепо, речь идет об автобусе №127.
В момент ЧП в автобусе находились 26 пассажиров, все они покинули салон самостоятельно.
«Автобус ехал в сторону шахты «Бутовская». Предварительно установлено, что произошло задымление в моторном отсеке. Все пассажиры покинули салон самостоятельно. Задымление ликвидировал водитель до приезда пожарных», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Причины произошедшего устанавливают специалисты.
Инцидент произошел сегодня ранним утром в Кемерове на улице Терешковой, соединяющей оба берега города.