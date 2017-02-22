Газеты и интернет
Радио
-3°C, ясно
Войти на сайт

В Кемерове прямо на ходу задымился автобус с пассажирами

Опубликовано , 88 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © mnogo.media

Инцидент произошел сегодня ранним утром в Кемерове на улице Терешковой, соединяющей оба берега города.

Автобус загорелся возле путепровода на Лесную Поляну, сообщает Mnogo.media.

Пассажирский автобус загорелся по пути от Кузбасского моста в сторону проспекта Шахтёров. Фотографии с места происшествия прислала в редакцию издания постоянная читательница. По ее словам, у автобуса была задымлена задняя часть.

Как уточняет Сибдепо, речь идет об автобусе №127.

В момент ЧП в автобусе находились 26 пассажиров, все они покинули салон самостоятельно.

«Автобус ехал в сторону шахты «Бутовская». Предварительно установлено, что произошло задымление в моторном отсеке. Все пассажиры покинули салон самостоятельно. Задымление ликвидировал водитель до приезда пожарных», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Причины произошедшего устанавливают специалисты.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/88294.html

http://mnogo.media/upload/resize_cache/iblock/6c5/850_3000_1/4.jpg

Инцидент произошел сегодня ранним утром в Кемерове на улице Терешковой, соединяющей оба берега города.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В Новокузнецке расстреляли конкурсного управляющего МП «ССК»

VSЁ42
VSЁ42

Синоптики Кузбасса пообещали тёплую погоду в февральские праздники

ТАСС
ТАСС

В двухэтажном жилом доме в Кемерове частично обрушилась крыша

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе пьяный водитель расплакался в машине ДПС после аварии

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове автохамы припарковались на «зебре»

biz.a42.ru
biz.a42.ru

Вьетнамские угольщики намерены купить кузбасское ГШО

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить