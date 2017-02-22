Кемеровчанин получил 5 лет условно за наезд на транспортного полицейского

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В Кемерове осужден местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении следователя МВД.
Об инциденте сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте (ЗССУТ) СК РФ.
«Судом и следствием установлено, что в октябре 2015 года мужчина, находясь в своем автомобиле, и, желая воспрепятствовать проведению следственных действий, связанных с проведением осмотра и обыска данного транспортного средства, умышленно совершил наезд на следователя Кемеровского линейного управления МВД», — рассказали в ведомстве.
В результате происшествия сотрудник полиции получил травму — ушиб тазобедренного сустава.
Собранные Кемеровским следственным отделом на транспорте ЗССУТ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
«Житель города Кемерово 1972 года рождения признан виновным в применении насилия в отношении следователя в связи с производством им предварительного расследования», — уточняет следственное управление.
Центральный районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
В Кемерове осужден местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении следователя МВД.