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Кемеровчанин получил 5 лет условно за наезд на транспортного полицейского

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © pro-banki.com

В Кемерове осужден местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении следователя МВД.

Об инциденте сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте (ЗССУТ) СК РФ.

«Судом и следствием установлено, что в октябре 2015 года мужчина, находясь в своем автомобиле, и, желая воспрепятствовать проведению следственных действий, связанных с проведением осмотра и обыска данного транспортного средства, умышленно совершил наезд на следователя Кемеровского линейного управления МВД», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия сотрудник полиции получил травму — ушиб тазобедренного сустава.

Собранные Кемеровским следственным отделом на транспорте ЗССУТ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Житель города Кемерово 1972 года рождения признан виновным в применении насилия в отношении следователя в связи с производством им предварительного расследования», — уточняет следственное управление.

Центральный районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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В Кемерове осужден местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении следователя МВД.

 

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