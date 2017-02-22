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Новокузнечанка пыталась украсть из магазина восемь палок колбасы

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © dangerousfood.ru

Сотрудники Росгвардии задержали в Новокузнецке местную жительницу за кражу восьми палок колбасы.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области.

В дежурную часть Новокузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что в торговом зале продовольственного магазина администратор уличила одну из покупательниц в краже продуктов питания.

«Прибывшие в торговую точку стражи порядка задержали 27-летнюю новокузнечанку, которая пыталась незаконно вынести из павильона восемь палок колбасы», — рассказали в ведомстве.

По словам женщины, она страдает наркозависимостью и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение продуктов питания из продовольственных магазинов.

«Краденые продукты она сбывала на рынке, а на вырученные деньги покупала очередную дозу наркотиков. Женщину стражи порядка доставили в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе.

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Сотрудники Росгвардии задержали в Новокузнецке местную жительницу за кражу восьми палок колбасы.

 

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