Новокузнечанка пыталась украсть из магазина восемь палок колбасы

Сотрудники Росгвардии задержали в Новокузнецке местную жительницу за кражу восьми палок колбасы.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области.

В дежурную часть Новокузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о том, что в торговом зале продовольственного магазина администратор уличила одну из покупательниц в краже продуктов питания.

«Прибывшие в торговую точку стражи порядка задержали 27-летнюю новокузнечанку, которая пыталась незаконно вынести из павильона восемь палок колбасы», — рассказали в ведомстве.

По словам женщины, она страдает наркозависимостью и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение продуктов питания из продовольственных магазинов.

«Краденые продукты она сбывала на рынке, а на вырученные деньги покупала очередную дозу наркотиков. Женщину стражи порядка доставили в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе.