Четыре человека пострадали в Прокопьевске при взрыве колеса БелАЗа

Следственные органы разбираются в обстоятельствах инцидента на Прокопьевском угольном разрезе, где четыре работника получили травмы при ремонте колеса от самосвала.

Как сообщает областное управление СК РФ, все произошло 26 февраля около 17:30.

По предварительной информации, рабочие ремонтировали колесо на автомобиле БелАЗ, и оно лопнуло во время работ по установке на ось.

«Четыре работника получили различные травмы. Сотрудники предприятия вызвали «скорую помощь», с переломами различной степени тяжести потерпевшие были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

По данному факту органы СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку.

«В настоящее время устанавливается состояние техники, соблюдены ли правила безопасности при ведении работ, изучается необходимая документация», — отмечает следствие.

По данным из открытых источников, каждая шина БелАЗа весит порядка 5 тонн и более, 900 кг из которых приходится на металлические составляющие. Диаметр самых больших из них (59/80R63) достигает 4 метров и более.