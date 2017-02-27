Девушка в поезде успела дважды обокрасть попутчиц по дороге в Кемерово

Сотрудники кузбасской транспортной полиции раскрыли две поездные кражи, которые совершила 18-летняя жительница Краснодарского края, которая приехала к родственникам в Кемерово.

Молодая девушка обокрала попутчиц, с которыми ехала в плацкартном вагоне поезда «Анапа-Томск», но ее задержали по «горячим следам».

Как сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД, у первой жертвы – гражданки сопредельного государства, приехавшей в Россию погостить, при выходе на станции Омск пропало сто долларов, сто евро и мобильный телефон. Женщина сомневалась, что кражу могла совершить юная попутчица, ведь она неоднократно доверяла ей свою ручную кладь, отлучаясь в вагон-ресторан.

Примерно через десять часов заявление о другой краже в поезде было зарегистрировано на станции Тайга. К сотрудникам линейного отдела полиции обратилась студентка Томского вуза, ехавшая на учебу из Омска на том же месте, которое перед ней занимала первая жертва хищения. У девушки пропали планшетный компьютер, зарядные устройства к телефонам и косметика. Подозреваемая к тому времени уже вышла в Юрге.

По словам следователя линейного отдела полиции на станции Тайга Натальи Курышиной, сотрудники уголовного розыска установили адрес, куда следовала девушка, и задержали ее. Она добровольно выдала все похищенные вещи.

Как оказалось, она уже не первый раз путешествовала на поезде на такое дальнее расстояние.

Свой поступок она объяснила «соблазном завладеть чужим имуществом».

«Похищенные вещи не находились на свободном доступе, тем не менее, жительница Краснодарского края не поленилась тщательно проинспектировать багаж обеих попутчиц, которые ей доверяли, и украсть самое ценное, что она смогла найти», — отметили в ведомстве.

Теперь в отношении девушки возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Общая сумма ущерба составила около сорока тысяч рублей.