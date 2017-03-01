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Кемеровчанку повторно наказали за продажу пива подросткам

Опубликовано , 104 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © 1dzer.ru

Мировой судья Заводского района Кемерова вынес приговор 52-летней женщине, которая продала алкоголь несовершеннолетнему.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в январе в торговом павильоне на проспекте Молодежном женщина продала 16-летнему подростку пол-литровую банку пива «Балтика 3».

«Внешне покупатель выглядел на 16-17 лет. На вопрос о возрасте, он ответил, что ему 18 лет, но паспорта нет. Не желая терять выручку, она продала пиво. Через некоторое время зашли сотрудники полиции и оформили протокол осмотра», — уточнили в ведомстве.

При этом, по данным прокуратуры, в прошлом июне женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение закона по соответствующей статье КоАП.

«Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в совершенном преступлении», — отметили в надзорном ведомстве.

В итоге суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Ей назначен штраф в 20 тысяч рублей.

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Мировой судья Заводского района Кемерова вынес приговор 52-летней женщине, которая продала алкоголь несовершеннолетнему.

 

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