В Кемерове застрелили бизнесмена, СК ищет причастных и очевидцев

Следственные органы выясняют обстоятельства убийства предпринимателя, тело которого обнаружено вечером 1 марта в гаражном кооперативе Заводского района Кемерова.

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления, тело 39-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области головы и шеи нашли около 21:00.

По предварительным данным, погибший продавал электротовары, у него были торговые площади.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе связанные с его предпринимательской деятельностью.

В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается личность потерпевшего, его окружение.

«Потерпевший парковал свой автомобиль в гараже и успел нажать тревожную кнопку, прибывший наряд Росгвардии обнаружил его тело. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета ПМ», — уточнили в ведомстве.

По данному факту СУСК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы установить причастных к совершению преступления.

Расследование продолжается.