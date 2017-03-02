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Три жителя Ленинска-Кузнецкого пытались похитить гараж по частям

Опубликовано , 221 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © static.panoramio.com

В Ленинск-Кузнецком сотрудники Росгвардии задержали трех местных жителей, которые пытались разобрать чужой гараж и похитить его по частям.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе областного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, инцидент произошел накануне днем.

Экипажу местного филиала вневедомственной охраны передали информацию о том, что неизвестные с помощью молотков разбирают гараж.

«Группа задержания немедленно выдвинулась на указанный в ориентировке адрес. Прибывшие на место стражи порядка застали на крыши частного кирпичного гаража трех мужчин, которые, орудуя молотками, срывали с верхней части строения профнастил», — рассказали в ведомстве.

На вопрос сотрудников Росгвардии, кому из них принадлежит собственность, мужчины в недоумении развели плечами. Один из них заявил, что гараж заброшенный.

Стражи порядка выяснили, что сигнал о происшествии поступил от жильца ближайшего дома. В окно мужчина увидел, как подозрительные граждане с молотками и ломами взобрались на крашу гаража его знакомого.

К месту происшествия вскоре прибыл собственник строения.

Злоумышленники признались, что намеривались использовать разобранный стройматериал от гаража в личных целях. Сотрудники Росгвардии доставили трех жителей Ленинск-Кузнецкого для разбирательства в ближайший отдел полиции.

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http://static.panoramio.com/photos/large/87330319.jpg

В Ленинск-Кузнецком сотрудники Росгвардии задержали трех местных жителей, которые пытались разобрать чужой гараж и похитить его по частям.

 

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