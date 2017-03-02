В Кемерове упавший во время ДТП пешеходный знак травмировал девочку

Девочка-подросток пострадала сегодня утром в Кемерове: на нее упал дорожный знак пешеходного перехода, сбитый иномаркой, которая до этого врезалась в ВАЗ.

Подробности аварии, которая произошла на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Юрия Смирнова, рассказали в ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Vanette Cargo ехал по проспекту Шахтёров, во время проезда на разрешающий сигнал светофора на пересечении с улицей Смирнова он столкнулся с ВАЗ-2112. В это время водитель отечественного автомобиля выполнял поворот налево и не уступил дорогу. В результате Nissan отбросило на дорожный знак, который травмировал 14-летнюю девочку», – рассказали «Газете Кемерова» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

По информации ведомства, ребенка увезли в больницу. В данный момент известно, что у нее диагностированы ушибы и ссадины. Сейчас она все еще находится в медучреждении на обследовании.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, в том числе степень вины каждого из участников дорожного движения.

В ГИБДД напомнили водителям, что необходимо соблюдать правила проезда перекрестков, что позволит избежать неприятных последствий.