В Кемерове упавший во время ДТП пешеходный знак травмировал девочку

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Девочка-подросток пострадала сегодня утром в Кемерове: на нее упал дорожный знак пешеходного перехода, сбитый иномаркой, которая до этого врезалась в ВАЗ.
Подробности аварии, которая произошла на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Юрия Смирнова, рассказали в ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Vanette Cargo ехал по проспекту Шахтёров, во время проезда на разрешающий сигнал светофора на пересечении с улицей Смирнова он столкнулся с ВАЗ-2112. В это время водитель отечественного автомобиля выполнял поворот налево и не уступил дорогу. В результате Nissan отбросило на дорожный знак, который травмировал 14-летнюю девочку», – рассказали «Газете Кемерова» в отделе пропаганды городской ГИБДД.
По информации ведомства, ребенка увезли в больницу. В данный момент известно, что у нее диагностированы ушибы и ссадины. Сейчас она все еще находится в медучреждении на обследовании.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, в том числе степень вины каждого из участников дорожного движения.
В ГИБДД напомнили водителям, что необходимо соблюдать правила проезда перекрестков, что позволит избежать неприятных последствий.
Девочка-подросток пострадала сегодня утром в Кемерове: на нее упал дорожный знак пешеходного перехода, сбитый иномаркой, которая до этого врезалась в ВАЗ.