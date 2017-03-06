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C начала года в Кузбассе нашли более 140 поддельных товаров

Опубликовано , 90 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © new-retail.ru

Кемеровская таможня совместно с полицией продолжает бороться с контрафактными товарами: с начала года выявлено уже 142 единицы такой продукции, в основном, это предметы одежды и духи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, борьба с контрафактной продукцией — одна из основных задач, стоящих перед таможенным органом.

«Таможня на постоянной основе в целях соблюдения прав правообладателей проводит проверку наличия в декларациях на товары разрешительных документов правообладателей товарных знаков, включенных в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности», — отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день, по мнению специалистов, внесение информации о товарном знаке в реестр Федеральной таможенной службы — наиболее эффективный и результативный метод отслеживания, выявления и противодействия контрафакту. Это помогает предотвратить ввоз поддельных товаров, создающих недобросовестную конкуренцию на внутреннем рынке отечественным товаропроизводителям.

За предыдущий год таможня при взаимодействии с областным ГУ МВД предотвратила нанесение ущерба правообладателям на сумму свыше 56 млн рублей.

«По материалам таможенного органа на внутреннем рынке было выявлено и изъято из реализации более 15 тысяч единиц контрафактной продукции. Основными группами контрафактных товаров явились DVD-диски, трикотажные изделия, спортивная одежда, моторные масла, женские сумки», — уточнили в ведомстве.

С начала 2017 года при совместно проведенных мероприятиях должностных лиц Кемеровской таможни и сотрудников областного МВД было выявлено 142 единицы контрафактной продукции.

"В основном, это предметы одежды и духи. По результатам данных мероприятий возбуждено четыре дела об административном правонарушении по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», — сообщили в таможне.

Таможенники напоминают, что незаконное использование товарного знака влечет за собой административную и уголовную ответственность.

«Распоряжаться товарами, маркированными товарными знаками, зарегистрированными в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, можно только с согласия правообладателя», — подчеркнули в ведомстве.

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Кемеровская таможня совместно с полицией продолжает бороться с контрафактными товарами: с начала года выявлено уже 142 единицы такой продукции, в основном, это предметы одежды и духи.

 

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