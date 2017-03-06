Спасатели предупреждают жителей о сезонной опасности сосулек

Главное управление МЧС по Кемеровской области рекомендует соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам домов из-за опасности обрушения снега и сосулек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, начало марта характеризуется изменчивой погодой: морозы сменяются оттепелью, затем вновь следует понижение температур в ночное время. На карнизах многих домов можно наблюдать сосульки, на скатах крыш — массу заледенелого снега, которые могут обрушиться и нанести травмы находящимся внизу людям, серьезный ущерб припаркованному транспорту.

При выходе из зданий спасатели советуют обращать внимание на скопление снежных масс и ледяных образований на крышах, обходить места возможного их обрушения.

«Особое внимание следует уделить безопасности детей. Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное время в этих местах», — отметили в ведомстве.

Как подчеркивают в МЧС, если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене — козырек крыши послужит укрытием, либо отбежать на безопасное расстояние.

При обнаружении подобного опасного скопления обледеневшего снега и сосулек, висящих на крыше дома, спасатели советуют обратится в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на сообщение в максимально короткие сроки.