Кемеровчанин дважды купил у лже-целительницы фото «чудодейственных» свечей

Полицейские ищут мошенницу, которая ради «исцеления от сильной порчи» продала 56-летнему жителю Кемерова фотографии «чудодейственных» свечей.

Причем, не почувствовав эффекта с первого раза, мужчина повторно купился на обещания и оплатил еще одну «целительную» картинку.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, несколько недель назад мужчина нашел в соцсетях объявление некой целительницы Елизаветы, которая гарантировала помощь в снятии порчи и сглаза.

Кемеровчанин позвонил по указанному в объявлении телефону. Ответившая незнакомка попросила, чтобы собеседник прислал ей свое фото.

«Как только мужчина отправил аферистке снимок, она перезвонила и заявила, что «видит» на нем сильную порчу, от которой необходимо срочно избавиться. Для дистанционного обряда исцеления пациент должен был приобрести у злоумышленницы две «чудодейственных» свечи стоимостью 5 000 рублей каждая», — рассказали в полиции.

После перевода денег на счет лже-целительницы кемеровчанин получил на свой мобильный телефон фотографию двух свечей. На их изображение он должен был смотреть строго определенное количество времени, а после удалить снимок из памяти гаджета.

Мужчина выполнил все требования лже-целительницы, однако улучшений не почувствовал и вновь обратился к ней за помощью. Аферистка посоветовала приобрести ему более мощное средство от порчи — фотографию с четырьмя свечами, но их лицезрение также не помогло мужчине очистить ауру.

Не заметив положительных перемен в жизни, он попытался связаться с Елизаветой, чтобы вернуть свои деньги, но ее телефон оказался отключен. Поняв, что стал жертвой аферистки, которой отдал 30 тыс. рублей, кемеровчанин обратился за помощью в полицию.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить мошенницу. Уже известно, что денежные переводы потерпевшего поступали на банковские счета в Уфе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают жителей Кемеровской области не доверять обещаниям гадалок, ворожей и экстрасенсов по избавлению от порчи и всех болезней, и ни в коем случае не переводить им свои деньги.