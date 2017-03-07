Подростки ради селфи забрались на крышу вокзала и сорвались вместе с вывеской

Сотрудники кузбасской транспортной полиции задержали подростков, которые рисковали здоровьем ради селфи на крыше здания станции Ижморской.

Как сообщила «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина, мальчишки, к счастью, не пострадали, но серьезно повредили вывеску здания.

«Накануне поздним вечером двое школьников 15 и 16 лет, а также 17-летний учащийся кемеровского техникума в ожидании электропоезда развлекались, делая селфи. Когда обыкновенное фотографирование наскучило, подростки решили забраться на крышу пристройки здания станции, чтобы запечатлеть себя на фоне вывески», — рассказала она.

Цепляясь за оконные рамы, школьники преодолели почти трехметровую высоту и оказались на крыше тамбура. Там они сделали очередную фотосессию и продолжили дурачиться.

Один из подростков забрался другому на плечи, выпрямился, но потерял равновесие и зацепился руками за вывеску, которая под его тяжестью оторвалась от здания и пошла трещинами.

После этого хулиганы спрыгнули в сугроб и убежали с места происшествия. Однако свидетелем их «акробатического этюда» стал машинист мотовоза, который вызвал транспортную полицию. За несколько минут до прибытия электрички подростки снова появились на станции и были задержаны сотрудниками Кузбасского ЛУ МВД.

Как выяснили транспортные полицейские, все трое тинэйджеров из благополучных семей. Один из них серьезно занимается спортом и регулярно ездит из деревни Яйского района на тренировки в Ижморку.

«Только после беседы с полицейскими хулиганы осознали, что, лазая по крыше пристройки здания станции, прыгая в сугроб на слежавшийся снег, подвергли свои жизнь и здоровье серьезной опасности», — отмечает представитель ведомства.

В отношении родителей 15-летнего школьника составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также родителям хулиганов придется заплатить за ремонт и установку вывески здания станции. Материальный ущерб устанавливается.