Полиция призывает родителей внимательнее следить за детьми

Кузбасские полицейские призывают родителей усилить контроль за детьми, чтобы избежать несчастных случаев, как недавно случилось в Белове.

Об инцидентах сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области.

Двухлетняя девочка получила термический ожог лица и шеи, перевернув на себя кипящий бульон.

По данным ведомства, мама ребенка одновременно стирала белье и готовила еду. На минуту отвернувшись, она не уследила за дочерью. Девочка подошла к плите, ухватилась руками за духовку и опрокинула на себя содержимое кастрюли. В результате ребенка с ожогами доставили в городскую больницу.

В другом случае внучка осталась одна дома, пока бабушка отлучилась в соседний дом в аптеку за лекарствами.

Семилетняя девочка оделась и вышла на балкон ждать бабушку, но в результате выпала с четвертого этажа.

Оказалось, что ребенок открыл створку застекленного балкона, забрался на перекладину, свесив ноги вниз. По словам очевидцев, девочка попыталась развернуться, но сорвалась и упала. Сейчас она находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

В обоих случаях родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

«Материалы по данным инцидентам направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Полицейские напоминают, что взрослые несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей», — отметили в ГУ МВД.