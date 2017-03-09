Росгвардия задержала в ломбарде мужчину с поддельным золотом

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В Белове бойцы Росгвардии задержали мужчину, который пытался сбыть в ломбард поддельное ювелирное изделие.
Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области.
По данным ведомства, группа задержания Беловского филиала вневедомственной охраны Росгвардии направилась в один из ломбардов города на сработавший сигнал «тревога».
Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали мужчину, который пытался сбыть браслет из желтого металла с признаками подделки, выдавая его за золотое изделие.
Бойцы Росгвардии выяснили, что сотрудница ломбарда при приеме золотого изделия попросила у клиента паспорт. Мужчина предъявил документы на имя 34-летнего гражданина, проживающего в Волгограде.
При этом фамилия в его паспорте совпала с подозреваемым в мошенничестве.
«Сотрудница торговой точки была проинформирована о нем по телефонограмме. Женщина нажала кнопку тревожной сигнализации», — отметили в ведомстве.
Для выяснения всех обстоятельств сотрудники Росгвардии передали подозреваемого прибывшей на место следственно-оперативной группе.
В Белове бойцы Росгвардии задержали мужчину, который пытался сбыть в ломбард поддельное ювелирное изделие.