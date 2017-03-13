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Огнеборцы спасли семь человек при пожаре в пятиэтажке в Юрге

Опубликовано , 111 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © proufu.ru

Сегодня кемеровские пожарные спасли семь человек при возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Юрга.

В пятиэтажном доме в одной из квартир на первом этаже произошел пожар, вероятной причиной его стало неосторожное обращение с огнем.

Женщина, проживающая в доме напротив, заметила возгорание на балконе и сообщила об этом в пожарную охрану, передает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Как только в диспетчерскую службу МЧС поступил сигнал о возгорании, огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. На момент прибытия первого подразделения на первом этаже дома горел балкон», — рассказали в ведомстве.

Одновременно с подачей первого ствола на тушение пожарные провели разведку, в ходе которой из квартир на верхних этажах спасли семь человек, в том числе трех детей.

В подъезде было плотное задымление, поэтому спасатели одевали на жильцов дома спасательные маски.

«Через семь минут после начала тушения, пожар был ликвидирован. В результате, благодаря оперативным действиям пожарных и бдительности соседей, удалось избежать серьезных последствий», — отметили в ГУ МЧС.

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Сегодня кемеровские пожарные спасли семь человек при возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Юрга.

 

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