Жительница Мариинска по SMS обманула томского пенсионера на 1,4 млн

В Мариинске осуждена мошенница, которая обманула знакомого 62-летнего жителя Томска на сумму около 1,4 млн рублей, прося его о помощи по телефону и с помощью SMS-сообщений.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, потерпевший рассказал, что около года назад познакомился с женщиной, которой предложил работу в своей торговой фирме. Потенциальную сотрудницу он видел всего два раза. Несмотря на это, когда она обратилась к нему за помощью, предприниматель не отказал.

«Сначала злоумышленница рассказала ему, что попал в ДТП ее брат и срочно нужны деньги на операцию, после этого ее легенда была связана уже с похоронами брата. Затем она попросила деньги на погребение собственной матери. Позже аферистка попросила денег на погашение кредитов в связи с финансовыми трудностями. Каждый раз она обещала отдать все с процентами», — рассказали в полиции.

Никаких расписок с «заемщицы» томич не брал, деньги перечислял, надеясь на ее честное слово. В общей сложности злоумышленница под вымышленными предлогами выманила у потерпевшего около 1,4 млн рублей и перестала выходить на связь.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя жительница Мариинска. Она дала признательные показания и стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Региональная прокуратура в свою очередь уточняет, что все это происходило с января по август 2016 года.

«Женщина звонила и отправляла знакомому мужчине SMS-сообщения с просьбой перевести ей деньги в связи с различными трагическими обстоятельствами. На самом деле, никто из ее родственников не болел, но кредитных обязательств было много», — отметили в надзорном ведомстве.

Обвиняемая смогла убедить знакомого произвести 170 операций по перечислению денег на ее банковскую карту.

«Похищенными деньгами подсудимая распоряжалась по своему усмотрению, тратила на личные нужды, нигде официально не работала. Впоследствии потерпевший обратился в полицию», — пояснили в прокуратуре.

Суд признал молодую женщину виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная обязана полностью возместить причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.