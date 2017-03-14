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Браконьер заплатит 240 тыс. за застреленную беременную лосиху

Опубликовано , 56 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © wild-nature.ru

Новокузнецкий райсуд признал 34-летнего жителя Калтана виновным в незаконной охоте на беременную самку лося и приговорил к штрафу.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел в начале февраля около поселка Сары-Чумыш.

Браконьер не успел разделать тушу незаконно убитого животного и бросил прямо на месте преступления, где ее обнаружили сотрудники полиции. Там же, на месте происшествия, эксперты нашли гильзы и охотничий нож.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, у которого изъяли охотничий карабин «Сайга».

Позже браконьер дал признательные показания и рассказал, что вместе с другом возвращался с охоты из Алтайского края. По пути на ночь они остановились переночевать недалеко от Сары-Чумыша.

«Утром, пока попутчик спал, злоумышленник увидел гулявшего рядом с машиной лося, достал ружье, вышел на улицу и, несмотря на отсутствие разрешения на охоту на данный вид животных, произвел несколько выстрелов, один из которых для беременной самки лося оказался смертельным», — говорится в сообщении.

После этого браконьер хотел разделать животное, но, испугавшись проезжавших мимо автомобилей, спешно покинул место преступления.

Как уточнили в ГУ МВД, обвиняемый в незаконной охоте полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб — 200 тысяч рублей. Кроме того, суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/88589.html

http://www.wild-nature.ru/sites/default/files/losiha1782.jpg

Новокузнецкий райсуд признал 34-летнего жителя Калтана виновным в незаконной охоте на беременную самку лося и приговорил к штрафу.

 

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