В Мариинске вернули в семью девочку, ушедшую ночью из дома

Сотрудники Росгвардии нашли в Мариинске десятилетнюю девочку, которая ушла ночью из дома.

Об инцидент сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Ночью экипажам Мариинского филиала вневедомственной охраны управления Росгвардии по Кемеровской области поступила информация о том, что девочка ушла из дома, расположенного в частном секторе города. Родители не знали о месте нахождения дочери», — рассказали в ведомстве.

Стражи порядка начали отрабатывать ближайшую территорию.

В ходе поисков на центральной улице города сотрудники Росгвардии заметили маленькую девочку, которая шла вдоль дороги.

«Бойцам она назвала только свое имя, но на вопрос о причине ухода из дома отвечать отказалась», — отметили в управлении.

После выяснения всех обстоятельств стражи порядка вернули девочку в семью.